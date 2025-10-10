Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tesla könnte bis 2050 einen Anteil von fünf Prozent an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit etwa 9 Billionen US-Dollar beziffert./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 435.54
|
Abst. Kursziel*:
14.80%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 435.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.79%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
09.10.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Tesla warnt Trump-Regierung vor Aufweichung der US-Abgasregeln (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend in Rot (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Tesla Aktie News: Tesla verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Raumfahrt: Isar-Aerospace-Gründer über das nächste SpaceX und den Standort Deutschland (Spiegel Online)
|
09.10.25