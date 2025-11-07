Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
367.45CHF
13.34CHF
3.77 %
09:56:25
BRXC
07.11.2025 09:01:28
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Sell
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 247.00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 445.91
|
Abst. Kursziel*:
-44.61%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 445.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
-44.61%
|
Analyst Name::
Joseph Spak
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse