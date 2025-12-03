Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’858 -0.3%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5’695 0.2%  Gold 4’208 0.1%  Bitcoin 74’609 1.7%  Dollar 0.7998 -0.4%  Öl 63 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Holcim1221405
Top News
C3.ai-Aktie überzeugt dank besser als erwarteter Erlöse - Weiter rote Zahlen
KI-Hype um NVIDIA & Co.: Warum ein anderer Tech-CEO bewusst dagegen hält - und damit Erfolg hat
Snowflake-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn zieht deutlicher an als erwartet
Salesforce-Aktie springt an: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen
FTC knüpft Boeing-Spirit-Übernahme an klare Auflagen - Boeing-Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

351.18
CHF
2.68
CHF
0.77 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 20:43:34

Tesla Equal Weight

Tesla
351.18 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 350.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 447.28 		Abst. Kursziel*:
-21.75%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 446.89 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.68%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten