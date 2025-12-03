Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
351.18CHF
2.68CHF
0.77 %
18:00:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 20:43:34
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 350.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 447.28
|
Abst. Kursziel*:
-21.75%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 446.89
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.68%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
|
20:27
|Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Mittwochabend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
06:00
|Advice to Elon Musk from Britain’s aristocrats (Financial Times)
|
02.12.25
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tesla-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an (finanzen.ch)
|
01.12.25
|Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen (finanzen.ch)