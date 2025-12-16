Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.12.2025 16:23:00

ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung

ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung

Der Technologiekonzern ABB expandiert in Grossbritannien.

Mit der Übernahme des britischen KI-Monitoring-Unternehmens IPEC stärkt ABB die Expertise im Bereich Früherkennung von Ausfällen elektrischer Anlagen.

Die Integration der IPEC-Monitoring-Technologie soll insbesondere kritische Branchen wie Rechenzentren, Versorgungsunternehmen oder Flughäfen unterstützen, wie ABB am Dienstag mitteilte. In diesen Märkten verursachen Ausfallzeiten erhebliche Kosten.

Die Monitoringsysteme von IPEC überwachen kritische Strominfrastrukturen rund um die Uhr. Mit Hilfe von KI und datenbasierter Analyse sollen so Ausfälle vorhergesagt werden, die zu Schäden in Millionenhöhe, Sicherheitsrisiken oder längeren Betriebsunterbrechungen in Rechenzentren, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder der Fertigung führen könnten.

IPEC beschäftigt insgesamt 70 Mitarbeiter an den Standorten in Oxford, Abu Dhabi, Riad und Texas. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Am Markt kommen die Neuigkeiten weniger gut an: Die ABB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,88 Prozent auf 58,42 CHF.

Zürich (awp)

