|Expansion
|
16.12.2025 16:23:00
ABB-Aktie verliert: Technologiekonzern übernimmt britischen Spezialisten für Stromüberwachung
Der Technologiekonzern ABB expandiert in Grossbritannien.
Die Integration der IPEC-Monitoring-Technologie soll insbesondere kritische Branchen wie Rechenzentren, Versorgungsunternehmen oder Flughäfen unterstützen, wie ABB am Dienstag mitteilte. In diesen Märkten verursachen Ausfallzeiten erhebliche Kosten.
Die Monitoringsysteme von IPEC überwachen kritische Strominfrastrukturen rund um die Uhr. Mit Hilfe von KI und datenbasierter Analyse sollen so Ausfälle vorhergesagt werden, die zu Schäden in Millionenhöhe, Sicherheitsrisiken oder längeren Betriebsunterbrechungen in Rechenzentren, im Gesundheitswesen, in der Energieversorgung oder der Fertigung führen könnten.
IPEC beschäftigt insgesamt 70 Mitarbeiter an den Standorten in Oxford, Abu Dhabi, Riad und Texas. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.
Am Markt kommen die Neuigkeiten weniger gut an: Die ABB-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,88 Prozent auf 58,42 CHF.
Zürich (awp)
Weitere Links:
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: SMI mit kanppen Gewinnen -- DAX fährt Verluste ein -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen mit Verlusten. Die US-Börsen notieren am Dienstag nahe der Nulllinie. An den Aktienmärkten in Fernost dominierten am Dienstag ebenfalls die Verkäufer das Geschehen.