NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im zweiten Quartal zwar geringere Absatzzahlen, aber einen positiven Free Cashflow bei normalisierten Investitionen verzeichnet, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Laufe der Zeit habe sich die Wettbewerbsfähigkeit jedoch von "einzigartig" zu "möglicherweise besser als die der Mitbewerber" entwickelt, und zwar in größeren, aber auch stärker umkämpften Märkten./rob/edh/he;