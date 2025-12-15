Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Trump-Personalie sorgt für Bewegung: Krypto-Markt hofft auf neue Dynamik für Bitcoin
Interne Kritik bei NVIDIA: Huang fordert offeneren Umgang mit KI
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
iRobot-Aktie schliesst 73 Prozent im Minus: Insolvenzantrag gestellt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’067.26
Pkt
-129.47
Pkt
-0.51 %
23:16:01
NASDAQ 100-Performance im Fokus 15.12.2025 22:33:52

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot

Der NASDAQ 100 zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.51 Prozent schwächer bei 25’067.26 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.620 Prozent auf 25’352.87 Punkte an der Kurstafel, nach 25’196.73 Punkten am Vortag.

Bei 25’022.81 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25’377.62 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 25’008.24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’293.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21’780.25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 19.51 Prozent zu Buche. Bei 26’182.10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Comcast (+ 3.60 Prozent auf 28.21 USD), Tesla (+ 3.56 Prozent auf 475.31 USD), Marriott (+ 3.27 Prozent auf 308.49 USD), Intuitive Surgical (+ 3.17 Prozent auf 559.52 USD) und Booking (+ 2.94 Prozent auf 5’457.70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8.14 Prozent auf 162.08 USD), CoStar Group (-6.57 Prozent auf 63.75 USD), Broadcom (-5.59 Prozent auf 339.81 USD), Arm (-4.98 Prozent auf 124.37 USD) und Workday (-4.27 Prozent auf 214.90 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’931’334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.625 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.80 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
