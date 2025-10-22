Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 247.00
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 438.97
|
Abst. Kursziel*:
-43.73%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 438.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43.73%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
|09:49
|Tesla Sell
|UBS AG
|06:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|06:30
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
