Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 350.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 427.25
|
Abst. Kursziel*:
-18.08%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 427.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.18%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
