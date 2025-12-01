Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’478 -0.5%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9340 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’233 0.4%  Bitcoin 68’185 -6.1%  Dollar 0.8035 -0.1%  Öl 63.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
PUMA-Aktie im Rally-Modus: Anleger bleiben investiert
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Kursrally der Siemens Energy-Aktie: Kommt ein neues Rekordhoch?
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

342.39
CHF
-2.31
CHF
-0.67 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.12.2025 16:11:34

Tesla Equal Weight

Tesla
342.39 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Die Begeisterung wachse angesichts der gesammelten Daten zum Thema "Full Self-Driving", die zeigten, dass der Elektroautobauer beim autonomen Fahren "so weit" sei, schrieb Dan Levy in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein eindeutiger Hinweis seien die Daten aber nicht, denn es gebe noch einige Aspekte und weitreichende Schlussfolgerungen zu berücksichtigen./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 350.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 427.25 		Abst. Kursziel*:
-18.08%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 427.77 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.18%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?