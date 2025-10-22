Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

