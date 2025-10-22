Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla nach Zahlen zum dritten Quartal von 190 auf 250 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Elektroautobauers biete "Licht und Schatten", schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt nicht, dass sich die jüngste Auslieferungsdynamik wegen des Wegfalls von US-Förderungen zeitnah wiederholen lässt. Dennoch erhöhte er den fairen Wert wegen angepasster Parameter, da die Aktie am Kapitalmarkt längst als Technologietitel wahrgenommen werde. Die Monetarisierung der wesentlichen Zukunftsthemen Robotaxi und humaniode Roboter lasse aber weiter auf sich warten./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Verkaufen
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 433.13
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 444.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthias Volkert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
18:01
|Börse New York: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.ch)
|
18:01
|Zuversicht in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
17:11
|CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
16:00
|MÄRKTE USA/Börsen starten gut behauptet - Tesla und IBM unter Druck (Dow Jones)
|
13:00
|Tesla mit nächstem Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekords (AWP)
|
08:24
|Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX (Financial Times)