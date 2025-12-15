Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Im Aufwind 15.12.2025 20:06:36

Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs

Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs

Die Aktien von Tesla sind am Montag mit Schwung auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen.

An der NASDAQ liessen sie mit einem Plus von zeitweise 4,05 Prozent auf 477,53 US-Dollar einen charttechnischen Widerstand um die 470 Dollar hinter sich. Bei 488,55 Dollar würde die Aktie ein frisches Rekordhoch markieren.

Nachdem die US-Zollpolitik und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktien bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, geht es spätestens seit dem Herbst wieder deutlich nach oben mit dem Aktienkurs. Treiber ist dabei mittlerweile aber weniger das E-Autogeschäft, vielmehr ist Tesla eine grosse "Wette" auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

Dabei setzen Anleger auch darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem die Aktionäre Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket zugestimmt hatte, mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann.

Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen die Tesla-Papiere 2025 nun wieder knapp 18 Prozent im Plus; der Börsenwert liegt damit bei fast 1,6 Billionen Dollar.

/mis/men

NEW YORK (awp international)

