E-Auto 11.12.2025 03:40:19

Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie

Das Tesla Model Y erlebt in China eine aussergewöhnliche Nachfrage. Alle vier verfügbaren Varianten des Elektro-SUVs sind für 2025 komplett ausverkauft.

• Lieferzeiten von 4 bis 8 Wochen für Model Y RWD und Model Y L, 4 bis 13 Wochen für Long Range-Varianten
• Model Y eroberte im Mai 2025 mit 24'770 Einheiten Platz eins als meistverkauftes SUV in China zurück
• Neue Bestellungen werden erst im Januar 2026 ausgeliefert

Bestellseite zeigt deutliche Warnung

Auf der chinesischen Bestellseite von Tesla wird offenbar eine bemerkenswerte Mitteilung angezeigt: Teslarati schreibt, dass Käufer dort darüber informiert werden, dass nur noch für Lagerfahrzeuge eine Lieferung bis Ende des Jahres garantiert werden kann. Das gilt selbst dann, wenn als offizielle Lieferzeiten - etwa für den Model Y RWD und Model Y L - vier bis acht Wochen angegeben werden. Bei den Long Range-Varianten mit Heck- und Allradantrieb strecken sich die Fristen sogar auf vier bis 13 Wochen.

Das Branchenportal CNEVPost berichtet, dass individuell konfigurierte Bestellungen voraussichtlich erst im Januar 2026 ausgeliefert werden. Damit verpassen Kunden die günstigeren Steuerbefreiungen des laufenden Jahres. Branchenbeobachter interpretieren die Updates eindeutig, denn die Verkaufskapazität von Tesla

Tesla behauptet sich gegen chinesische Rivalen

Der Ausverkauf findet in einem Marktumfeld statt, das von aggressivem Preiswettbewerb geprägt ist. Das Nachrichtenportal WebProNews beschreibt, wie Tesla trotz intensivierender Konkurrenz von lokalen Giganten wie BYD und Xpeng eine robuste Nachfrage demonstriert. Der chinesische Elektroauto-Markt gilt als einer der dynamischsten und wettbewerbsintensivsten weltweit, wobei lokale Hersteller erhebliche Marktanteile für sich beanspruchen.

Die Erfolge können sich dennoch sehen lassen. Im Mai 2025 eroberte der Model Y mit 24'770 verkauften Einheiten den Titel des meistverkauften SUVs in China zurück und übertraf dabei sogar BYDs Song Plus. Von Januar bis Mai 2025 verkaufte Tesla in China insgesamt 126'643 Model Y, was trotz eines branchenweiten Rückgangs von 20 Prozent bei Top-SUVs die Führungsposition bedeutete, so CarNewsChina.

China bleibt zweitwichtigster Markt

Der chinesische Markt spielt nach den USA die wichtigste Rolle in der globalen Tesla-Strategie. Zahlen von GlobalChinaEV belegen, dass Tesla im vergangenen Jahr 480'000 Einheiten des Model Y in China verkaufte und damit den ersten Platz bei den Verkaufszahlen reiner Elektrofahrzeuge belegte. Die Verkaufsprognose für den neuen Model Y liegt in diesem Jahr bei etwa 520'000 Einheiten, wie die chinesische Wirtschaftsplattform 36Kr berichtet. Das bedeutet ein implizites Wachstum von 8,3 Prozent im Jahresvergleich.

Redaktion finanzen.ch

