Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’916 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526
Top News
KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth profitieren von politischer Fantasie in den USA
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie dennoch im Minus
Suche...
Plus500 Depot

SMI 998089 / CH0009980894

12’887.48
Pkt
-17.69
Pkt
-0.14 %
17:31:12
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Wochenentwicklung 12.12.2025 23:39:00

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?

Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.

💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?

Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:21 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
09:33 SMI weiter auf Richtungssuche
09:29 Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Im Ausbruchsmodus?
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’444.11 19.55 BWCSGU
Short 13’720.10 13.73 S8QBLU
Short 14’226.69 8.90 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’887.48 12.12.2025 17:31:12
Long 12’385.84 19.70 SP2B8U
Long 12’089.04 13.58 SW5B0U
Long 11’587.41 8.93 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Palantir-Mitgründer Peter Thiel steigt aus: Die Hintergründe zum Verkauf der NVIDIA-Aktie
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Deutsche Telekom-Aktie
Nach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 50/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 50/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’887.48 -0.14%

finanzen.net News

Datum Titel
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Verluste - Hohe KI-Bewertungen im Blick
22:22 Aktien New York Schluss: Verluste - Hohe KI-Bewertungen im Blick
20:52 Devisen: Euro hält sich nach jüngsten Gewinnen zum US-Dollar stabil
20:26 ROUNDUP 2: EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein
20:24 Mont-Blanc-Tunnel nach Bauarbeiten wieder geöffnet
20:24 Russischer Luftangriff beschädigt Schiff bei Odessa
20:11 Aktien New York: Verluste - KI-Bedenken rücken wieder in den Vordergrund
19:53 Trump: Thailand und Kambodscha bereit zu Ende der Kämpfe
19:41 POLITIK/ROUNDUP 2: Söder fährt bisher schlechtestes Ergebnis als CSU-Chef ein
19:39 USA heben Sanktionen gegen brasilianischen Bundesrichter auf