Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Was den Vodafone-Konzern betrifft, stehe er zwar VodafoneThree als auch Vodacom positiv gegenüber, erwarte aber sich abschwächende Trends für Vodafone Deutschland. Zudem sei die Bewertung der Aktie hoch./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1.20 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
02.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Vodafone Group-Aktie: Was Analysten von Vodafone Group erwarten (finanzen.net)
|
30.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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Boeing Buy
|15:01
|
UBS AG
Deutsche Telekom Buy
|15:00
|
UBS AG
freenet Neutral
|15:00
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|14:48
|
DZ BANK
AMD Kaufen