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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
CHF
-0.05
CHF
-5.10 %
27.11.2025
SWX
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04.11.2026 15:00:44

Vodafone Group Sell

Vodafone Group
1.32 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Sell" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Was den Vodafone-Konzern betrifft, stehe er zwar VodafoneThree als auch Vodacom positiv gegenüber, erwarte aber sich abschwächende Trends für Vodafone Deutschland. Zudem sei die Bewertung der Aktie hoch./ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1.20 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
09.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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