JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Eigenkapitalforum mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik des Hightech-Unternehmens habe im Laufe des Jahres immer wieder positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nun bräuchten die Produktionskapazitäten Zeit, um aufzuholen, wobei ein reibungsloser Hochlauf oberste Priorität habe./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.34 €
|
Abst. Kursziel*:
60.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.67%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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