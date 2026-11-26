JENOPTIK 30.11 CHF 4.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Eigenkapitalforum mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragsdynamik des Hightech-Unternehmens habe im Laufe des Jahres immer wieder positiv überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Nun bräuchten die Produktionskapazitäten Zeit, um aufzuholen, wobei ein reibungsloser Hochlauf oberste Priorität habe./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.