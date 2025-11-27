Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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17.11.2026 11:49:25
Vodafone Group Halten
Vodafone Group
1.29 CHF -2.12%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vodafone von 125 auf 120 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des Telekomkonzerns für das erste Geschäftshalbjahr seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Matthias Volkert am Dienstag. Das neue Kursziel reflektiere einige Modifikationen an seinem Bewertungsmodell./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Halten
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Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
1.17 £
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse
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10.11.26
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