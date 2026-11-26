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|Profitables Deutsche Börse-Investment?
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26.11.2026 10:02:03
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Börse-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Deutsche Börse-Anteile an diesem Tag 143.05 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.991 Deutsche Börse-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’185.95 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 25.11.2026 auf 312.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 118.59 Prozent.
Deutsche Börse wurde am Markt mit 54.48 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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