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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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27.11.2025
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11.11.2026 08:55:32

Vodafone Group Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Trotz gewisser Belastungen habe der Mobilfunker den Jahresausblick erneut angehoben, schrieb Robert Grindle in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
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Vodafone Group PLC 		Analyst:
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08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
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