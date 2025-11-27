Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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11.11.2026 08:55:32
Vodafone Group Buy
Vodafone Group
1.27 CHF 0.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Trotz gewisser Belastungen habe der Mobilfunker den Jahresausblick erneut angehoben, schrieb Robert Grindle in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
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