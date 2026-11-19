FTSE 100 998185 / GB0001383545
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19.11.2026 15:58:14
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab
Der FTSE 100 verliert am vierten Tag der Woche an Wert.
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.30 Prozent tiefer bei 10’519.74 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.247 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’551.10 Punkte an der Kurstafel, nach 10’551.17 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10’498.53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’563.14 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 3.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’764.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’743.35 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 9’507.41 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.71 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 8.21 Prozent auf 10.55 GBP), Halma (+ 3.99 Prozent auf 35.42 GBP), Anglo American (+ 3.25 Prozent auf 34.01 GBP), Antofagasta (+ 2.91 Prozent auf 28.63 GBP) und Computacenter (+ 2.47 Prozent auf 47.24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Investec (-5.46 Prozent auf 5.67 GBP), JD Sports Fashion (-4.33 Prozent auf 0.90 GBP), Vodafone Group (-2.94 Prozent auf 1.11 GBP), 3i (-2.91 Prozent auf 25.37 GBP) und Severn Trent (-2.74 Prozent auf 31.92 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 38’251’395 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270.761 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Lloyds Banking Group am 19.11.2026
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