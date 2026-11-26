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|Rentable Ströer SE-Anlage?
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26.11.2026 10:02:03
MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ströer SE-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.
Die Ströer SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Ströer SE-Aktie bei 34.90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.865 Ströer SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 108.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37.76 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8.19 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Ströer SE zuletzt 2.13 Mrd. Euro wert. Das Ströer SE-IPO fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Ströer SE-Papiers bei 20.60 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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