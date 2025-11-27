Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen und angehobener Prognose im operativen Geschäft mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Der Serviceumsatz des Telekomkonzerns sei im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet gestiegen, schrieb Paul Sidney am Dienstagmorgen. In Deutschland sei der Umsatz allerdings rückläufig gewesen, während er in Großbritannien zugenommen habe./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1.40 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.16 £
|
Abst. Kursziel*:
21.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Paul Sidney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
Analysen zu Vodafone Group PLC
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