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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen und angehobener Prognose im operativen Geschäft mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Der Serviceumsatz des Telekomkonzerns sei im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet gestiegen, schrieb Paul Sidney am Dienstagmorgen. In Deutschland sei der Umsatz allerdings rückläufig gewesen, während er in Großbritannien zugenommen habe./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:52 / GMT

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