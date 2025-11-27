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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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10.11.2026 11:26:32

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vodafone nach Zahlen und angehobener Prognose im operativen Geschäft mit einem Kursziel von 140 Pence auf "Buy" belassen. Der Serviceumsatz des Telekomkonzerns sei im zweiten Geschäftsquartal stärker als am Markt erwartet gestiegen, schrieb Paul Sidney am Dienstagmorgen. In Deutschland sei der Umsatz allerdings rückläufig gewesen, während er in Großbritannien zugenommen habe./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 09:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1.40 £
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
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11:26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:40 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Vodafone Group Sell UBS AG
29.10.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
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