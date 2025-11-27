Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Das heimische Geschäft sei der Lichtblick des britischen Telekomkonzerns, schrieb Robert Grindle am Freitag anlässlich der jüngsten Investorenveranstaltung zu den dortigen Aktivitäten. Vodafone habe ambitioniertere Synergieziele als bisher für VodafoneThree vorgestellt und wolle so das operative Ergebnis steigern sowie den operativen freien Cashflow mehr als verdreifachen./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.09.26
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Analysen zu Vodafone Group PLC
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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