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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

0.95
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-5.10 %
27.11.2025
SWX
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09.10.2026 12:26:30

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
1.33 CHF -1.62%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Das heimische Geschäft sei der Lichtblick des britischen Telekomkonzerns, schrieb Robert Grindle am Freitag anlässlich der jüngsten Investorenveranstaltung zu den dortigen Aktivitäten. Vodafone habe ambitioniertere Synergieziele als bisher für VodafoneThree vorgestellt und wolle so das operative Ergebnis steigern sowie den operativen freien Cashflow mehr als verdreifachen./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1.60 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1.41 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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