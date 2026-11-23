Zum Handelsende verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 1.30 Prozent auf 10’480.82 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.123 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent schwächer bei 10’345.90 Punkten, nach 10’346.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’498.96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’340.83 Zählern.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’690.36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’816.56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 9’539.71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 4.97 Prozent auf 13.36 GBP), Standard Chartered (+ 4.93 Prozent auf 20.10 GBP), Fresnillo (+ 4.88 Prozent auf 22.56 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4.83 Prozent auf 126.00 GBP) und Halma (+ 4.79 Prozent auf 34.12 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Vodafone Group (-5.08 Prozent auf 1.03 GBP), BT Group (-2.07 Prozent auf 2.08 GBP), Barratt Developments (-1.50 Prozent auf 3.08 GBP), RELX (-1.44 Prozent auf 29.33 GBP) und Haleon (-0.90 Prozent auf 3.42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 131’770’344 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 252.041 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch