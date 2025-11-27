Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 100 auf 92 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Für die europäische Telekombranche werde 2027 ähnlich unruhig wie 2026, mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in seinem großen Ausblick. Die ersten sechs Monate sieht der Experte weiter vor allem geprägt vom Nachrichtenfluss aus Richtung SpaceX und deren Bemühungen, aus dem Weltraum für Mobilfunk-Konkurrenz zu sorgen, sowie von der Verbreitung von agentenbasierten KI-Tools wie Muse. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Wolken laut Dattani dann lichten, und das Thema Branchenkonsolidierung dürfte in den Fokus geraten. Dattanis Favoriten heißen BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller. Skeptisch sieht er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefonica./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
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Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
0.92 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1.02 £
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Abst. Kursziel*:
-9.72%
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Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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23.11.26
|Börse London: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
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23.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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19.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
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|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
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Aktuelle Aktienanalysen
|07:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siemens Buy
|07:30
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Barclays Capital
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RENK Buy
|07:11
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RBC Capital Markets
Rheinmetall Outperform
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bayer Buy
|07:00
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Bernstein Research
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