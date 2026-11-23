FTSE 100 998185 / GB0001383545
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23.11.2026 15:58:21
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus
Der FTSE 100 verzeichnet aktuell Kursgewinne.
Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.78 Prozent stärker bei 10’427.46 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.123 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.004 Prozent auf 10’345.90 Punkte an der Kurstafel, nach 10’346.34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’340.83 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’447.46 Zählern.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’690.36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 10’816.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 9’539.71 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4.88 Prozent auf 22.56 GBP), Standard Chartered (+ 4.83 Prozent auf 20.08 GBP), Halma (+ 4.79 Prozent auf 34.12 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4.74 Prozent auf 125.90 GBP) und Computacenter (+ 4.72 Prozent auf 47.04 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Vodafone Group (-4.25 Prozent auf 1.04 GBP), RELX (-1.55 Prozent auf 29.30 GBP), BT Group (-1.51 Prozent auf 2.09 GBP), Unilever (-1.30 Prozent auf 48.24 GBP) und BAT (-1.27 Prozent auf 43.45 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 48’756’018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252.041 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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