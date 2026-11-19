Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.93 Prozent tiefer bei 10’452.68 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.247 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’551.10 Punkten, nach 10’551.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’452.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’563.14 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 4.13 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 10’764.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der FTSE 100 10’743.35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9’507.41 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5.04 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 9.38 Prozent auf 10.67 GBP), Computacenter (+ 2.69 Prozent auf 47.34 GBP), Halma (+ 2.58 Prozent auf 34.94 GBP), Melrose Industries (+ 1.66 Prozent auf 4.77 GBP) und Rentokil Initial (+ 1.65 Prozent auf 3.63 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Investec (-8.34 Prozent auf 5.50 GBP), JD Sports Fashion (-4.26 Prozent auf 0.90 GBP), Vodafone Group (-4.03 Prozent auf 1.09 GBP), Severn Trent (-3.11 Prozent auf 31.80 GBP) und Whitbread (-2.97 Prozent auf 28.07 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 120’298’051 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 270.761 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch