Am 26.11.2025 wurde das Commerzbank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.45 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Commerzbank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.028 Commerzbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 991.87 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 25.11.2026 auf 34.17 EUR belief. Mit einer Performance von -0.81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Commerzbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.42 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch