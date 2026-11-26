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|Rentabler AIXTRON SE-Einstieg?
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26.11.2026 10:02:03
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.75 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 563.539 AIXTRON SE-Papiere. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 25.11.2026 14’375.88 EUR wert, da der Schlussstand 25.51 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43.76 Prozent gesteigert.
Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 3.02 Mrd. Euro beziffert. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3.03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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