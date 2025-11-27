Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 95 auf 94 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland werde das mit der Societe Generale betriebene Joint Venture namens OXG wohl 4,4 Milliarden Euro an Aktienkapital aufnehmen, schrieb Polo Tang am Montag. Jedenfalls dann, wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Auf Vodafone entfielen aufgrund der hälftigen Beteiligung entsprechend 2,2 Milliarden Euro./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0.94 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1.17 £
|
Abst. Kursziel*:
-19.83%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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13.11.26
|Stockpickers: Fuller, Smith & Turner, Dialight, Vodafone (Financial Times)
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13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
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13.11.26
|Börse London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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13.11.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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13.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
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10.11.26
|Vodafone-Aktie dennoch in Grün: Milliardenverlust im ersten Halbjahr - Deutschland-Geschäft entwickelt sich schwächer (AWP)
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10.11.26
|Vodafone macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (AWP)
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10.11.26
|Vodafone-Konzern macht Milliardenverlust wegen Abschreibungen - Prognose erhöht (AWP)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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