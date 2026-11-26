NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrageerholung bei dem IT-Dienstleister verlaufe weiter langsamer als erwartet, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Indes habe sich die Profitabilität in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich verbessert. Dass diese weiter hinter der des Konkurrenten Bechtle zurückbleibe, habe auch mit Cancoms stärkerem Engagement im deutschen Mittelstandsmarkt sowie im Client-/Workplace-Geschäft zu tun. 2027 sei hier aber Besserung in Sicht./gl/ag;