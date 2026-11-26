CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrageerholung bei dem IT-Dienstleister verlaufe weiter langsamer als erwartet, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Indes habe sich die Profitabilität in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich verbessert. Dass diese weiter hinter der des Konkurrenten Bechtle zurückbleibe, habe auch mit Cancoms stärkerem Engagement im deutschen Mittelstandsmarkt sowie im Client-/Workplace-Geschäft zu tun. 2027 sei hier aber Besserung in Sicht./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.28 €
|
Abst. Kursziel*:
50.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.96%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
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