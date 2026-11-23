FTSE 100 998185 / GB0001383545
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23.11.2026 09:28:15
Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich
Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.
Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.12 Prozent auf 10’358.37 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.123 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.004 Prozent schwächer bei 10’345.90 Punkten, nach 10’346.34 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’340.83 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’373.88 Zähler.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’690.36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’816.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der FTSE 100 9’539.71 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.09 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Halma (+ 2.03 Prozent auf 33.22 GBP), Fresnillo (+ 1.86 Prozent auf 21.91 GBP), Endeavour Mining (+ 1.79 Prozent auf 32.31 GBP), Ithaca Energy (+ 1.49 Prozent auf 2.33 GBP) und Standard Chartered (+ 1.41 Prozent auf 19.43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-3.14 Prozent auf 1.05 GBP), Sage (-1.49 Prozent auf 11.12 GBP), RELX (-1.31 Prozent auf 29.37 GBP), Barratt Developments (-1.26 Prozent auf 3.08 GBP) und Burberry (-1.20 Prozent auf 11.11 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’517’290 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 252.041 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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