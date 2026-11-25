CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sein Vertrauen in die mittelfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens gestärkt, doch es fehlten nach wie vor messbare Meilensteine, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das integrierte Geschäftsmodell in den Bereichen Ticketing, Live-Entertainment und Veranstaltungen berge zwar mehrere Wachstumstreiber, doch eine nachhaltige Neubewertung erfordere zudem eine disziplinierte Kapitalallokation und deutlichere Belege für die Umsetzung./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.00 €
|
Abst. Kursziel*:
56.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.08%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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20.11.26
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17.11.26
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|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
Analysen zu CTS Eventim
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