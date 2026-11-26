Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 1,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Neunmonatszahlen der Immobiliengesellschaft wertete Analyst Thomas Rothäusler neutral, wie er in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion schrieb. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (FFO I) 2026 sei nach oben hin eingeengt worden, was leicht über seiner Schätzung liege und dem Konsens entspreche./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.67%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Aroundtown-Aktie fester: Immobilienkonzern hebt Gewinnprognose für 2026 an (Dow Jones)
|
25.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.63
|11.17%
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|10:29
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|10:11
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KRONES Buy
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
Kontron Buy
|09:53
|
DZ BANK
Schaeffler Kaufen
|09:44
|
Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|09:44
|
Jefferies & Company Inc.
FUCHS Hold