FTSE 100 998185 / GB0001383545
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19.11.2026 12:26:31
Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge
Mit dem FTSE 100 geht es am Mittag abwärts.
Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0.26 Prozent auf 10’523.54 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.247 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’551.10 Punkten, nach 10’551.17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’522.01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’563.14 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 3.48 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 10’764.69 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 10’743.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’507.41 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.75 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 7.69 Prozent auf 10.50 GBP), Halma (+ 3.70 Prozent auf 35.32 GBP), Burberry (+ 3.11 Prozent auf 11.94 GBP), Computacenter (+ 2.95 Prozent auf 47.46 GBP) und Anglo American (+ 2.64 Prozent auf 33.81 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Investec (-6.76 Prozent auf 5.59 GBP), JD Sports Fashion (-4.36 Prozent auf 0.90 GBP), Vodafone Group (-2.59 Prozent auf 1.11 GBP), National Grid (-2.53 Prozent auf 12.15 GBP) und Imperial Brands (-2.38 Prozent auf 27.81 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 12’904’814 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 270.761 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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