Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 160 Pence auf "Buy" belassen. Die Bewertungen europäischer Telekommunikationsunternehmen seien im zweiten Halbjahr 2026 auf ein wieder attraktives Niveau gesunken, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aussicht auf höhere Renditen, eine operative Stabilität, Konsolidierungspotenzial und Wertsteigerungen ließen für 2027 Gutes erwarten. Er empfiehlt ein Engagement im Sektor, wobei Risikowerte und Titel mit geringem Wert vermieden werden sollten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 07:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.02 £
|
Abst. Kursziel*:
56.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
23.11.26
|Börse London: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
23.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
20.11.26
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vodafone Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|11.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11.06.26
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|0.95
|-5.10%
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|11:53
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|11:47
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Siltronic Buy
|11:47
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JP Morgan Chase & Co.
Alstom Neutral
|11:43
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:42
|
MPCM
AIXTRON Buy
|11:28
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|11:18
|
Jefferies & Company Inc.
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