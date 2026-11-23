Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.54 Prozent nach oben auf 10’402.05 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.123 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.004 Prozent leichter bei 10’345.90 Punkten, nach 10’346.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’340.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’415.12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 10’690.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 10’816.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 9’539.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4.53 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 2.91 Prozent auf 4.74 GBP), Fresnillo (+ 2.79 Prozent auf 22.11 GBP), Babcock International (+ 2.72 Prozent auf 10.39 GBP), Rolls-Royce (+ 2.69 Prozent auf 13.07 GBP) und Halma (+ 2.64 Prozent auf 33.42 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Vodafone Group (-3.85 Prozent auf 1.04 GBP), RELX (-1.14 Prozent auf 29.42 GBP), Unilever (-0.81 Prozent auf 48.48 GBP), BT Group (-0.76 Prozent auf 2.11 GBP) und Barratt Developments (-0.74 Prozent auf 3.10 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 15’406’065 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 252.041 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch