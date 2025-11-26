Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’159 -0.1%  Bitcoin 73’543 1.1%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Webinar: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst
Burkhalter-Aktie: Grossaktionär verkauft Papiere für gut 25 Millionen Franken
Mercedes-Aktie: Chef des Autobauers sieht weiter harten Wettbewerb in China
Krypto-Rücksetzer genutzt: Darum stockt Cathie Woods ARK Invest jetzt kräftig auf
DroneShield erneut unter Druck: Setzt sich der Negativtrend fort?
Suche...
Plus500 Depot

Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

1.00
CHF
0.05
CHF
5.37 %
26.11.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.11.2025 07:48:57

Vodafone Group Equal Weight

Vodafone Group
1.00 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht kostenbedingt in den Jahren 2026 und 2027 von einer reduzierten Profitabilität und für 2027 dann auch von einem geringeren Free Cashflow aus./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1.00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
1.07 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Maurice Patrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse