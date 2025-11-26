Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
1.00CHF
0.05CHF
5.37 %
26.11.2025
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.11.2025 07:48:57
Vodafone Group Equal Weight
Vodafone Group
1.00 CHF 0.61%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 100 Pence auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte am Mittwoch seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern an. Er geht kostenbedingt in den Jahren 2026 und 2027 von einer reduzierten Profitabilität und für 2027 dann auch von einem geringeren Free Cashflow aus./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Equal Weight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1.00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
1.07 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
25.11.25
|Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
21.11.25