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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 120 auf 110 Pence gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Maurice Patrick reagierte damit am Mittwoch auf die schwierigen Aussichten auf dem so wichtigen, aber gleichzeitig hart umkämpften deutschen Markt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.