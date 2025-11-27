Vodafone Group 1.37 CHF -1.72% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Das Geschäft des Telekomkonzerns im britischen Heimatmarkt sei ein Lichtblick, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostensynergien dort stiegen und der operative Finanzmittelzufluss dürfte sich verdreifachen./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 00:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.