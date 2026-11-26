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26.11.2026 10:02:03
EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ING Group-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12.70 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das ING Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78.740 ING Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’076.77 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 25.11.2026 auf 26.38 EUR belief. Damit wäre die Investition um 107.68 Prozent gestiegen.
Alle ING Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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