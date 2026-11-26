NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Basler nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Bildverarbeitungsspezialist habe ein weiteres Ausnahmequartal hinter sich und zudem die Jahresziele schon zum dritten Mal angehoben, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten bleibe gut vorhersagbar, und das Management halte den Aufwärtszyklus für fundamental gesünder als im Jahr 2022./gl/ag;