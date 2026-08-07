NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebit) aber sechs Prozent darüber, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausrüster von Großküchen habe die Kosten gut im Griff gehabt, wovon die Bruttomargen profitiert hätten./rob/bek/tih;