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06.08.2026 12:12:35

RATIONAL Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Der Umsatz liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebit) aber sechs Prozent darüber, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausrüster von Großküchen habe die Kosten gut im Griff gehabt, wovon die Bruttomargen profitiert hätten./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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