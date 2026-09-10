RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
10.09.2026 10:02:28
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in RATIONAL-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 10.09.2023 wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 659.50 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.516 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 893.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 589.00 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 10.69 Prozent.
Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des RATIONAL-Papiers lag damals bei 35.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
03.09.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|RATIONAL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
27.08.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.08.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RATIONAL AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.08.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.