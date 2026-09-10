MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet

Am 10.09.2023 wurden RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 659.50 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.516 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 893.10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 589.00 EUR belief. Das entspricht einer Einbusse um 10.69 Prozent.

Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des RATIONAL-Papiers lag damals bei 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch