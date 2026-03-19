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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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19.03.2026 08:28:51

RATIONAL Underperform

RATIONAL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei hoch, er übertreffe seine Prognose und die Konsenserwartung. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Underperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
580.00 €
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Rating update:
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662.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
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