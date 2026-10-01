Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’161 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9326 -0.2%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’148 -0.7%  Bitcoin 69’629 -1.2%  Dollar 0.8283 -0.3%  Öl 102.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

309.03
CHF
11.70
CHF
3.93 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 20:29:04

Tesla Outperform

Tesla
309.03 CHF 3.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Diese hätten positiv überrascht, schrieb Tom Narayan am Freitag. Derweil habe der Umsatz mit Energiespeichersystem nicht so deutlich zugelegt wie vom Markt erwartet./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 372.31 		Abst. Kursziel*:
28.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 372.15 		Abst. Kursziel aktuell:
28.98%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20:29 Tesla Outperform RBC Capital Markets
19:16 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 309.03 3.93% Tesla