Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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02.10.2026 20:29:04
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Diese hätten positiv überrascht, schrieb Tom Narayan am Freitag. Derweil habe der Umsatz mit Energiespeichersystem nicht so deutlich zugelegt wie vom Markt erwartet./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 372.31
|
Abst. Kursziel*:
28.92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 372.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.98%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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|03.08.26
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|02.06.26
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|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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|Tesla Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|309.03
|3.93%
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