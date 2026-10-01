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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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02.10.2026 12:36:49

RATIONAL Outperform

RATIONAL
533.35 CHF 1.29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’070.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
571.50 € 		Abst. Kursziel*:
87.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
576.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85.76%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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