NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/;