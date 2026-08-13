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14.08.2026 09:24:52

RATIONAL Buy

RATIONAL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 831 auf 833 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ope Otaniyi passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Großküchenausrüsters an. Positiv hob er den ungewöhnlich hohen US-Auftragsbestand hervor./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
833.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
628.50 € 		Abst. Kursziel*:
32.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
630.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.22%
Analyst Name::
Ope Otaniyi 		KGV*:
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09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.08.26 RATIONAL Halten DZ BANK
07.08.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
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