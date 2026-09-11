RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche hätten sich insbesondere um das Wachstumspotenzial in Nordamerika gedreht, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach einem Treffen mit dem Unternehmenschef. In Europa laufe es gut für den Großküchenausrüster, der zudem kleine Preiserhöhungen außerhalb der USA angekündigt habe./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
590.00 €
|
Abst. Kursziel*:
36.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
581.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.55%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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