RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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20.08.2026 10:02:04
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.
RATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug an diesem Tag 918.80 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.088 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 674.79 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Anteils am 19.08.2026 auf 620.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.52 Prozent eingebüsst.
Am Markt war RATIONAL jüngst 6.98 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Damals wurde der erste Kurs des RATIONAL-Papiers bei 35.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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