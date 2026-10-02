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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

309.03
CHF
11.70
CHF
3.93 %
18:00:00
BRXC
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02.10.2026 19:16:21

Tesla Neutral

Tesla
309.03 CHF 3.93%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Diese hätten mit Blick auf die Elektroautos seine Schätzungen moderat und die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rajat Gupta in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das Geschäft mit Energiespeichersystem aber habe enttäuscht. Insgesamt sei er hinsichtlich des Gewinns je Aktie weiterhin pessimistischer als der Markt. So rechne er im Vergleich mit dem Schnitt der Analysten mit einer geringeren Bruttomarge bei Fahrzeugen und höheren Betriebskosten./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 415.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 373.02 		Abst. Kursziel*:
11.25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 374.30 		Abst. Kursziel aktuell:
10.87%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Tesla 309.03 3.93% Tesla