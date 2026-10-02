Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Diese hätten mit Blick auf die Elektroautos seine Schätzungen moderat und die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rajat Gupta in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das Geschäft mit Energiespeichersystem aber habe enttäuscht. Insgesamt sei er hinsichtlich des Gewinns je Aktie weiterhin pessimistischer als der Markt. So rechne er im Vergleich mit dem Schnitt der Analysten mit einer geringeren Bruttomarge bei Fahrzeugen und höheren Betriebskosten./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 415.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 373.02
|
Abst. Kursziel*:
11.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 374.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.87%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
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|27.08.26
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|03.08.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19:16
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|309.03
|3.93%
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