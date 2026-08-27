RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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27.08.2026 10:02:02
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem RATIONAL-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 445.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.472 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’325.84 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 26.08.2026 auf 637.50 EUR belief. Mit einer Performance von +43.26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete RATIONAL eine Marktkapitalisierung von 7.18 Mrd. Euro. Das RATIONAL-Papier wurde am 03.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die RATIONAL-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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